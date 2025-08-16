Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 22:54

Путин оценил саммит с Трампом на Аляске

Путин: разговор с Трампом на Аляске был откровенным и содержательным

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин оценил свою беседу с президентом США Дональдом Трампом на саммите на Аляске как очень откровенную и содержательную. По его словам, такая форма общения приближает стороны к необходимым решениям.

Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям, — отметил глава государства.

Глава государства провел в Кремле совещание, посвященное итогам российско-американских переговоров. Путин подчеркнул, что переговоры были направлены на поиск конкретных решений, что важно для двусторонних отношений.

