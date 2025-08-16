«Путин доказал Трампу»: Дугин о саммите России и США на Аляске

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стали огромной победой, заявил философ и политолог Александр Дугин. По его словам, российский лидер доказал своему коллеге, что с позицией Москвы надо считаться, передает РИА Новости.

Нас нельзя заставить делать то, что хочет кто бы то ни было: ни Запад, ни Трамп. С нами надо договариваться, а это совсем другой подход. Это огромная победа, огромный шаг в сторону многополярности, — подчеркнул Дугин.

Ранее экс-депутат Нацсобрания Франции Николя Дюпон-Эньян выразил мнение, что Европа оказалась на обочине истории после саммита России и США на Аляске. Он подчеркнул, что Путина и Трампа объединяет стремление к миру и развитию сотрудничества. Поэтому, утверждает он, Франция должна срочно вернуться к независимой внешней политике и выйти из «самоубийственного» Европейского союза.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявил, что мир стал безопаснее после встречи Путина и Трампа. По его словам, главы государств «заслуживают уважения» за проведение саммита на Аляске. Путин и Трамп доказали, что украинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем, добавил глава МИД.