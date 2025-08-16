Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 15:52

Во Франции констатировали историческую смерть ЕС после саммита на Аляске

Экс-депутат Дюпон-Эньян: Евросоюз ушел в прошлое после саммита на Аляске

Николя Дюпон-Эньян Николя Дюпон-Эньян Фото: Laurent Coust/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европа оказалась на обочине истории после саммита России и США на Аляске, заявил лидер партии «Вставай, Франция» и экс-депутат Нацсобрания Николя Дюпон-Эньян в соцсети X. По его словам, Парижу необходимо срочно пересмотреть внешнюю политику.

Этой ночью Европа ушла из истории, дорого заплатив за свою слепоту и предвзятость в украинском конфликте, — отметил Дюпон-Эньян.

Политик подчеркнул, что президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа объединяет стремление к миру и развитию сотрудничества. Поэтому, утверждает он, Франция должна срочно вернуться к независимой внешней политике и выйти из «самоубийственного» Европейского союза.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир стал безопаснее после встречи Путина и Трампа. По его словам, главы государств «заслуживают уважения» за проведение саммита на Аляске. Путин и Трамп доказали, что украинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем, добавил глава МИД.

Экс-премьер Украины Николай Азаров между тем объяснил, что встреча Путина и Трампа на Аляске оказалась конструктивной и позитивной. Он добавил, что переговоры также можно назвать историческими, особенно после четырехлетней паузы в отношениях Москвы и Вашингтона.

Евросоюз
Франция
саммиты
переговоры
Аляска
Россия
США
Владимир Путин
Дональд Трамп
