Экс-премьер Украины поделился мнением о встрече Путина и Трампа на Аляске Азаров назвал конструктивной встречу Путина и Трампа на Аляске

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске оказалась конструктивной и позитивной, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, проживающий в России с 2014. В эфире телеканала «Россия 24» он добавил, что переговоры также можно назвать историческими, особенно после четырехлетней паузы в отношениях Москвы и Вашингтона.

Понятно, что [встреча] позитивная и конструктивная, — отметил Азаров.

Экс-премьер объяснил, что Трамп не мог пойти на немедленное согласие с позицией Москвы, так как на него оказывают влияние европейские государства и западный оборонный сектор. Однако, утверждает он, глава Белого дома «понял, что надо двигаться в этом направлении».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. Он поблагодарил американского лидера за приглашение, однако другие подробности переговоров не раскрыл. Глава Украины также отметил, что Киев подтверждает готовность работать максимально продуктивно ради мира.

Трамп между тем заявил, что в случае успешных переговоров с Зеленским в Вашингтоне будет запланирована новая встреча с Путиным. Он подчеркнул, что важно прямое заключение мирного соглашения, а не временное о прекращении огня, часто оказывающееся недолговечным.