Трамп назвал главное условие следующей встречи с Путиным

Трамп: следующая встреча с Путиным возможна при успешных переговорах с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что в случае успешных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне будет запланирована новая встреча с главой РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что важно прямое заключение мирного соглашения, а не временное о прекращении огня, часто оказывающееся недолговечным.

Президент Зеленский прибудет в Вашингтон, в Овальный кабинет, в понедельник днем. Если все сложится удачно, мы тогда организуем встречу с президентом Путиным. Это может спасти миллионы жизней, — отметил Трамп.

Ранее Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. Он поблагодарил главу Белого дома за приглашение, однако другие подробности переговоров не раскрыл. Украинский президент также отметил, что Киев подтверждает готовность работать максимально продуктивно ради мира.

Помощник российского президента Юрий Ушаков между тем заявил, что тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась. Он объяснил, что после анализа итогов переговоров на Аляске будет решаться вопрос о последующих контактах между Москвой и Вашингтоном.

