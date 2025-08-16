Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 09:21

Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского

Ушаков: тема трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского не поднималась

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Булкин/ ТАСС

Тема проведения трехстороннего саммита президентов РФ, США и Украины — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского — пока не затрагивалась, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в эфире Первого канала. Он объяснил, что после анализа итогов переговоров на Аляске будет решаться вопрос о последующих контактах между Москвой и Вашингтоном.

Пока эта тема не затрагивалась, — подчеркнул Ушаков.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник отметил, что Зеленский не обладает необходимым правовым статусом для подписания международных соглашений по урегулированию. По его словам, законные полномочия украинского президента истекли, что ставит под сомнение юридическую силу его подписи.

Профессор МГИМО Дмитрий Саймс между тем отметил, что Зеленский рискует лишиться власти в результате саммита Путина и Трампа. Исход ситуации, объяснил он, во многом определит позиция европейских лидеров и их готовность поддерживать Киев без участия американского президента. Эксперт также добавил, что при охлаждении отношений с Вашингтоном отстранение Зеленского может инициировать украинская политическая элита.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Россия
США
Украина
переговоры
Аляска
Юрий Ушаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Рязанской области объявили траур после взрыва с погибшими
Воры за полторы минуты обчистили магазин с ювелирными украшениями на $2 млн
«Потому что нерусский»: Дмитриев о встрече с пугливым медвежонком на Аляске
«Победа России предрешена»: в Индии раскрыли, что произошло на Аляске
«Мне все это противно»: Фетисов ополчился на уехавших из России спортсменов
В России дополнительно выделят 500 млн рублей на одну дорогу
Личинка червя заползла под кожу трехлетнего ребенка на отдыхе в Таиланде
Кому положены льготы на ЖКХ и как их оформить?
Озвучена главная цель переговоров Путина и Трампа на Аляске
Назван «невидимый» способ сэкономить на ремонте квартиры
Россиянам рассказали о тренде на микропенсии у одной категории граждан
Противопоказания для солярия: кому нельзя загорать с искусственным солнцем
Зеленский анонсировал встречу с Трампом
Москва усилила помощь Донецку перед зимним периодом
В Европе созвали срочное заседание из-за саммита России и США на Аляске
Госпошлина за получение водительских прав в России увеличится вдвое
«Похоже, Путин сильно надавил»: на Западе узнали следующий ход Трампа
Трамп назвал настоящего виновника сближения России с Китаем
Кнайсль раскрыла подход Евросоюза к урегулированию конфликта на Украине
Журналист заявил о тайной договоренности перед встречей Путина и Зеленского
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.