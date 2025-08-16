Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского Ушаков: тема трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского не поднималась

Тема проведения трехстороннего саммита президентов РФ, США и Украины — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского — пока не затрагивалась, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в эфире Первого канала. Он объяснил, что после анализа итогов переговоров на Аляске будет решаться вопрос о последующих контактах между Москвой и Вашингтоном.

Пока эта тема не затрагивалась, — подчеркнул Ушаков.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник отметил, что Зеленский не обладает необходимым правовым статусом для подписания международных соглашений по урегулированию. По его словам, законные полномочия украинского президента истекли, что ставит под сомнение юридическую силу его подписи.

Профессор МГИМО Дмитрий Саймс между тем отметил, что Зеленский рискует лишиться власти в результате саммита Путина и Трампа. Исход ситуации, объяснил он, во многом определит позиция европейских лидеров и их готовность поддерживать Киев без участия американского президента. Эксперт также добавил, что при охлаждении отношений с Вашингтоном отстранение Зеленского может инициировать украинская политическая элита.