Трамп озвучил свою «точку кипения» по украинскому конфликту Трамп исключил наличие последней капли терпения в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One сообщил, что у него нет последней капли терпения в вопросе темпа урегулирования конфликта на Украине. Как уточнил республиканец, противостоянию иногда нужно дойти до конца.

Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это, — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп выступил с заявлением относительно возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. На прямой вопрос о планируемых поставках американский лидер дал отрицательный ответ. При этом американский лидер оставил возможность для пересмотра данной позиции в будущем.

До этого сообщалось, что Трамп перестал «кривляться» после новостей об успешных испытаниях российский крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Эксперты допустили, что таким образом России удалось найти общий язык с США.

Кроме того, бывший американский разведчик Скотт Риттер обратил внимание, что испытания Москвой аппарата «Посейдон» и ракеты «Буревестник» сбили Трампа с толку. По его мнению, это побудило лидера распорядиться о возобновлении ядерных тестов.