В поведении Трампа заметили странность после испытаний аппарата «Посейдон» Политолог Ружанский: Трамп перестал кривляться после анонса аппарата «Посейдон»

Президент США Дональд Трамп перестал «кривляться» после новостей об успешных испытаниях российский крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», заявил политолог Владимир Ружанский. По его словам, которые приводит «Царьград», таким образом России удалось найти общий язык с США.