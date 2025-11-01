Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 14:07

В поведении Трампа заметили странность после испытаний аппарата «Посейдон»

Политолог Ружанский: Трамп перестал кривляться после анонса аппарата «Посейдон»

Президент США Дональд Трамп перестал «кривляться» после новостей об успешных испытаниях российский крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», заявил политолог Владимир Ружанский. По его словам, которые приводит «Царьград», таким образом России удалось найти общий язык с США.

Вы заметили, что Трамп как-то сразу притих и перестал кривляться? Задумался. Россия нашла общий язык с Трампом. Во всяком случае, понятный ему язык, — отметил Ружанский.

