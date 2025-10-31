Испытания неубиваемого «Посейдона» назвали ударом по США

Испытание беспилотного подводного аппарата «Посейдон» стало решающим ударом по стратегическим возможностям США, сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин. В ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» он подчеркнул, что в настоящее время не существует средств для поражения целей на глубине, где действует «Посейдон».

Полноценное испытание «Посейдона» — это, конечно, уже, можно сказать, гвоздь в крышку гроба всей стратегической системы США. А самое главное — гвоздь в крышку еще даже не построенного «Золотого купола», — заявил Шурыгин.

Ранее китайское издание NetEase сообщило, что президент России Владимир Путин за три дня провел две «контратаки» против Запада, анонсировав «Посейдон» и крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник». По мнению журналистов, так Москва ответила на новые санкции США против российских компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть».

Тем временем председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в мире по-разному отреагировали на испытания «Буревестника» и «Посейдона». По его словам, эти новости нашли положительный отклик у друзей Москвы и встревожили ее недоброжелателей.