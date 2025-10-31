Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 10:24

В Китае восхитились двумя «контратаками» Путина против Запада

NetEase: Путин контратаковал санкции США анонсами «Буревестника» и «Посейдона»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин за три дня провел две «контратаки» против Запада, анонсировав крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник» и подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон», пишет китайское издание NetEase. По мнению журналистов, так Москва ответила на новые санкции США против российских компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть».

Заявление Путина об успешном испытании беспилотного подводного аппарата «Посейдон» прозвучало всего через три дня после официального объявления об успешном испытательном пуске крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». <…> Оно рассматривается как мощный сигнал, поданный Россией своим стратегическим противникам, — говорится в материале.

Издание полагает, что таким образом Россия направила два важных сигнала своим стратегическим соперникам. Первый: Москва совершенствует свои ядерные оружейные системы и добивается значительных результатов. Второе: военное сдерживание и морская блокада России со стороны НАТО, а также созданная США система противоракетной обороны «Золотой купол» не смогут ослабить стратегический потенциал сдерживания РФ.

Ранее китайские СМИ писали, что японские власти оказались возмущены после того, как Кремль «передал привет» новому премьер-министру страны Санаэ Такаити. В Токио ожидают, что политик будет действовать жестко в адрес России и Китая. Журналисты уточнили, что накануне несколько российских бомбардировщиков Ту-95МС могли выполнить полет над Японским морем. По информации издания, их также якобы зафиксировали недалеко от границ Японии. В СМИ не исключили, что это мог быть специально спланированный ход.

