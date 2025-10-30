В Госдуме оценили реакцию в мире на испытания «Буревестника» и «Посейдона»

В Госдуме оценили реакцию в мире на испытания «Буревестника» и «Посейдона» Картаполов: испытания нового оружия РФ порадовали ее друзей и озаботили недругов

В мире по-разному отреагировали на испытания российских крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и подводного аппарата «Посейдон», заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, эти новости нашли положительный отклик у друзей Москвы и встревожили ее недоброжелателей, передает корреспондент NEWS.ru.

Наши друзья за это порадовались, наши недруги — озаботились. Европа вообще молчит об этом. Им сказать нечего, они просто не знают, что сказать. [Президент США Дональд] Трамп отреагировал в свойственной ему манере — ничего лучше не придумал, чем поручить возобновить ядерные испытания, — сказал Картаполов.

Парламентарий подчеркнул, что российские испытания не были ядерными, а глава Белого дома, похоже, не до конца разобрался в этом вопросе. При этом важнее всего то, что РФ получает значительные преимущества благодаря таким вооружениям.

Самое главное, чтобы все поминали: наличие таких видов вооружений делает нас сильнее всех в мире, — заключил Картаполов.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Это произошло на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».