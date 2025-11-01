Испытания «Посейдона» и «Буревестника» сбили Трампа с толку Разведчик Риттер: испытания «Посейдона» и «Буревестника» сбили Трампа с толку

Испытания России аппарата «Посейдон» и ракеты «Буревестник» сбили с толку президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его мнению, это побудило лидера распорядиться о возобновлении ядерных тестов.

Сейчас много путаницы относительно того, что имел в виду президент и какие будут последствия его заявлений. У меня есть чувство, что это не обернется катастрофой в сфере контроля над вооружениями, как все думают, — уточнил собеседник агентства.

По мнению экс-разведчика, это был политический шаг Трампа, вызванный технологическими успехами России, которые поставили его в неловкое положение. Риттер также указал, что США при необходимости способны достаточно оперативно провести ядерные испытания на полигоне в Неваде. Однако он напомнил, что Соединенные Штаты остаются стороной соглашения о запрете ядерных испытаний, хотя в прошлом уже вышли из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности.

Бывший разведчик обратил внимание на то, что американский лидер поручил возобновить ядерные испытания Министерству обороны США. При этом американским ядерным арсеналом управляет Министерство энергетики страны.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин назвал испытание «Посейдона» решающим ударом по стратегическим возможностям США. По его словам, сейчас не существует средств для поражения целей на глубине, где действует подводный аппарат.