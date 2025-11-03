Трамп поставил точку в вопросе поставок Tomahawk Украине Трамп заявил, что больше не рассматривает возможность передачи Tomahawk Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением относительно возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. На прямой вопрос о планируемых поставках американский лидер дал отрицательный ответ.

Разговор Трампа с журналистами состоялся на борту президентского самолета, совершавшего перелет из Флориды в Вашингтон. Корреспонденты интересовались перспективой помощи США Украине, а вопрос про передачу Tomahawk стал основным.

Нет, на самом деле нет, — ответил Трамп.

При этом американский лидер оставил возможность для пересмотра данной позиции в будущем. Он подчеркнул, что именно в настоящее время такой вариант не обсуждается.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что крылатые ракеты Tomahawk не представляют серьезной угрозы для российской армии, поскольку данное оружие давно было изучено специалистами ВС РФ в сфере ПВО.

При этом около двух дней назад Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk большой дальности. Военное ведомство сочло, что передача ракет не окажет существенного влияния на оборонные запасы США, однако окончательное решение остается за Трампом.