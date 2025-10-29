Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 17:45

В Кремле оценили искренность мирных шагов Трампа в украинском конфликте

Песков: Трамп искренне пытается урегулировать конфликт на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok

Президент США Дональд Трамп искренне стремится помочь урегулировать конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По его словам, в Москве положительно воспринимают усилия американского лидера.

Он действительно пытается искренне помочь в урегулировании целого ряда конфликтов на международной арене. <...> [Он] пытается помочь в решении конфликта вокруг Украины, что традиционно весьма и весьма положительно воспринимается в Москве, и в том числе нашим президентом [Владимиром] Путиным, — заключил Песков.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что встреча Путина и Трампа состоится только после подготовки конкретной программы переговоров, основанной на практической реализации договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Он подчеркнул, что содержание переговоров является приоритетом над сроками и местом проведения.

До этого бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что Путин и Трамп могут найти мирное решение конфликта на Украине. По его мнению, финальный документ может быть подписан в Бухаресте.

