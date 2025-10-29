В Румынии Путина и Трампа назвали миротворцами Джорджеску: Путин и Трамп могут разрешить конфликт на Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп способны урегулировать конфликт на Украине, заявил бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску в интервью телеканалу Antena 3. По его словам, мирное соглашение могло бы быть подписано в Бухаресте.

Я хочу поприветствовать усилия Трампа и Путина по установлению мира. Я убежден, что благодаря их мудрости, разуму и прагматизму они одержат победу. И я также уверен, что великий и долгожданный мир в регионе будет подписан в Бухаресте, — подчеркнул Джорджеску.

Политик отметил, что видит в двух лидерах прагматичных и сильных переговорщиков. После выступления перед сторонниками в городе Буфтя он отказался отвечать на вопросы журналистов, ограничившись коротким заявлением.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин ценит стремление Трампа быстро урегулировать украинский конфликт, хотя считает срок в одну ночь нереалистичным из-за сложности кризиса. При этом искреннее желание американского лидера достичь решения вызывает позитивную оценку Кремля.

Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров удивился изменению позиции Трампа по украинскому вопросу. Он предположил, что на него повлияли европейские союзники и непосредственно Киев, стремящиеся получить паузу для наращивания вооружений. Тем не менее, по его словам, Россия продолжает рассчитывать на приверженность США принципам, согласованным на саммите в Анкоридже.