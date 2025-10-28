Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 19:39

Лавров выразил недоумение по поводу новой позиции Трампа по Украине

Лавров: смена позиции Трампа по конфликту на Украине вызывает удивление

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Изменение позиции американского президента Дональда Трампа относительно украинского конфликта вызвало удивление у российского руководства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Выступая на III Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, дипломат выразил надежду, что Соединенные Штаты сохраняют стремление к урегулированию кризиса, передает ТАСС.

Удивительно было, что вдруг президент Трамп опять ушел на позиции, которые, казалось бы, уже отработаны и которые отражают лишь лихорадочное желание европейцев и режима [президента Украины Владимира] Зеленского получить паузу для того, чтобы вновь накачать оружием киевскую структуру, — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Российская Федерация продолжает рассчитывать на преобладание логики установления долгосрочного мира в подходе американской стороны. Лавров отметил важность сохранения приверженности принципам, которые были согласованы в ходе саммита в Анкоридже и основывались на инициативах США.

Ранее Лавров заявил, что президент России Владимир Путин на саммите на Аляске подтвердил готовность работать над урегулированием украинского конфликта на основе американской концепции. После детального обсуждения российская сторона выразила согласие с предложениями, однако прямого ответа от Вашингтона не последовало.

Россия
Сергей Лавров
Украина
США
Дональд Трамп
