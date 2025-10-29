В МИД озвучили главное условие встречи Путина и Трампа Рябков заявил, что содержание является условием для встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится после подготовки конкретной программы переговоров, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в общении с журналистами. Как пишет ТАСС, дипломат подчеркнул, что договоренности, достигнутые лидерами двух стран в Анкоридже, требуют наполнения практическими решениями.

Когда содержание мы подготовим, тогда, я уверен, президенты примут решение о своей встрече, новом контакте. Что касается сроков и места встречи, безусловно, Будапешт прозвучал в публичной плоскости. Но мы говорили с первого дня, что главное — это содержание, — сказал дипломат.

Ранее он говорил, что серьезных препятствий для организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа не существует. Замглавы МИД РФ сообщил об активной работе специалистов над данным вопросом.

До этого Рябков заявлял о готовности приложить максимальные усилия для соблюдения рамок, установленных в результате саммита 15 августа. Так он прокомментировал возможность нахождения общих позиций между Путиным и Трампом.