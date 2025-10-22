В МИД России рассказали, есть ли препятствия для встречи Путина и Трампа

Больших препятствий для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, необходимо, чтобы рамки, определенные лидерами двух стран на Аляске, наполнились конкретикой. Он добавил, что этим вопросом активно занимаются дипломаты.

Я не вижу значимых препятствий, — сказал Рябков.

Ранее замглавы МИД заявил, что Россия приложит максимум усилий, чтобы следовать рамкам, заданным в результате саммита на Аляске, который прошел 15 августа. Так он ответил на вопрос, смогут ли Путин и Трамп найти точки соприкосновения.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил выполнение договоренностей, достигнутых Путиным и Трампом. В ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио он подчеркнул решимость сторон перейти к практической реализации ранее согласованных положений. Главы МИД обсудили возможные конкретные шаги для реализации тех пониманий, которых достигли Путин и Трамп в рамках беседы 16 октября.