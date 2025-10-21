Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 12:46

Лавров подтвердил курс на выполнение российско-американских договоренностей

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Договоренности лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут выполнены, подтвердил глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с американским госсекретарем Марко Рубио. Министр иностранных дел в ходе трансляции на RuTube отметил твердую нацеленность сторон на практическую реализацию достигнутых ранее соглашений.

Мы вчера говорили достаточно подробно с Марко Рубио, в соответствии с той договоренностью, которой достигли президенты 16 октября в ходе их телефонных переговоров, и мы подтвердили нашу твердую нацеленность на то, чтобы двигаться в соответствии с теми пониманиями, с теми договоренностями, которые были достигнуты между президентами Путиным и Трампом, прежде всего на Аляске, ну и в ходе их телефонных контактов, — сказал Лавров.

Ранее МИД России сообщил о телефонном разговоре Лаврова с Рубио. В ходе беседы стороны обсудили практические меры по реализации договоренностей, достигнутых президентами РФ и Соединенных Штатов на саммите в Анкоридже.

Кроме того, журналисты китайского издания Sohu заявили, что министр иностранных дел России исключил возможность военно-политического союза Москвы с Вашингтоном против Пекина. Аналитики издания расценили данное заявление как гарантию сохранения стратегического партнерства с Китаем.

Сергей Лавров
Марко Рубио
Россия
США
переговоры
МИД РФ
