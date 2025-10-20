Глава МИД России Сергей Лавров исключил союз РФ с Соединенными Штатами против КНР на фоне обострившейся конкуренции между мировыми державами после начала каденции американского президента Дональда Трампа, передает китайское издание Sohu. По словам аналитиков, такой ответ является фактически обещанием Китаю, что Россия его не предаст. Заявление главы внешнеполитического ведомства произвело сильное впечатление на китайцев и было воспринято как четкий сигнал, объяснили авторы статьи.

Лавров ответил без промедления и паузы на размышления. Российский министр внезапно дал обещание КНР, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что президент США может быть разгневан из-за трех уроков, которые его стране преподал Китай. По словам аналитиков, первым ударом для хозяина Белого дома стало то, что ему не дали Нобелевскую премию мира. Заявление Министерства торговли КНР о требовании разрешения Пекина для любого экспорта продуктов, содержащих китайские редкоземельные металлы, стало вторым уроком. Третьим аналитики назвали объявление Китая о том, что государство намерено взимать «специальные сборы за портовое обслуживание» с американских судов.