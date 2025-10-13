Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 14:41

В Китае заявили о гневе Трампа от урока, который ему преподал Пекин

Sohu: Китай нанес серию политических ударов по Трампу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп разгневан уроком, который преподал ему Китай, нанесший серию политических ударов, пишет китайское издание Sohu. Журналисты отмечают, что американский лидер столкнулся сразу с несколькими внешними вызовами подряд, передает «ФедералПресс».

Первым ударом для Трампа, пишет издание, стало решение Нобелевского комитета, который не стал присуждать ему Нобелевскую премию мира. Вторым ударом стало введение Китаем новых правил экспорта товаров, которые содержат китайские редкоземельные металлы товаров. Теперь для их вывоза потребуется специальное разрешение. В публикации сказано, что это решение Пекина повлечет серьезные проблемы для военной промышленности США.

Третьим вызовом журналисты назвали еще одно нововведение китайских властей. Ожидается, что в скором времени будут введены специальные портовые сборы. При этом платить их обяжут только американские корабли.

Ранее стало известно, что товарооборот Китая и США по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 15,6% в годовом выражении. В частности, экспорт из КНР сократился на 16,9%.

Китай
США
уроки
Дональд Трамп
