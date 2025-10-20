Стало известно, что Лавров и Рубио обсудили по телефону

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио пообщались по телефону, сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ. Они обсудили возможные конкретные шаги для реализации тех пониманий, которые достигли президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках беседы 16 октября.

20 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио, — говорится в сообщении МИД.

Ранее замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков сообщил, что Лавров и Рубио на встрече обсудят спецоперацию на Украине. Дипломат уточнил, что министры иностранных дел России и США затронут тематику двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

Лавров ранее заявлял, что европейские страны хотят вынудить Трампа активно участвовать в украинском кризисе. По его словам, Европа всякими способами пытается отобрать российские активы. Лавров подчеркивал, что сейчас в ЕС не знают, как «своровать» резервы РФ.