20 октября 2025 в 17:40

Стало известно, что Лавров и Рубио обсудили по телефону

Лавров обсудил с Рубио шаги по достигнутым Путиным и Трампом пониманиям

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Александр Щербак/ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио пообщались по телефону, сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ. Они обсудили возможные конкретные шаги для реализации тех пониманий, которые достигли президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках беседы 16 октября.

20 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио, — говорится в сообщении МИД.

Ранее замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков сообщил, что Лавров и Рубио на встрече обсудят спецоперацию на Украине. Дипломат уточнил, что министры иностранных дел России и США затронут тематику двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

Лавров ранее заявлял, что европейские страны хотят вынудить Трампа активно участвовать в украинском кризисе. По его словам, Европа всякими способами пытается отобрать российские активы. Лавров подчеркивал, что сейчас в ЕС не знают, как «своровать» резервы РФ.

