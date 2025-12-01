Эксперт раскрыл, сколько на самом деле мяса едят россияне Глава НМА Юшин: россияне едят больше мяса, чем европейцы и китайцы

Россияне стали есть больше мяса, и сейчас оно остается экономически доступным продуктом для большинства граждан, заявил NEWS.ru глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, это подтверждает тот факт, что потребление мяса на протяжении последних 10 лет неуклонно росло. И сейчас этот показатель достиг 83 кг на человека в год.

В России мясо, особенно птицы и свинины, является экономически доступным продуктом. Подтверждение тому — неуклонный рост потребления последние 10 лет и рекордный показатель в 83 кг на человека в год, что даже выше среднего показателя для богатых стран (82 кг). Мы, не будучи самой богатой страной, едим говядины в два раза больше, чем средний китаец, и на 40% больше, чем жители Восточной Европы, — сказал Юшин.

Растущий объем экспорта российской мясной продукции является еще одним доказательством конкурентоспособности отечественных цен на мировом рынке, добавил специалист.

Ранее директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства Анатолий Тихонов рассказал, что часть внутреннего урожая пшеницы уходит на корм скоту, что приведет к снижению роста цен на мясо. По его мнению, в этом году количество урожая вырастет на 7%.