Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 11:47

Шойгу раскрыл угрозу идей культа потребления

Шойгу: подверженным идеям культа потребления человеком легко управлять

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу раскритиковал модель общества, основанную на идеях культа потребления и индивидуализма. По его мнению, такая система представляет серьезную угрозу для целостности государства, передает РИА Новости.

Выступая на пленарном заседании международного фестиваля «Народы России и СНГ», Шойгу обвинил глобалистов в насаждении цинизма и жестокости. Вместо пути к гармонии и самосовершенствованию, отметил он, человек превращается в «бездушного потребителя».

Таким человеком легко управлять, его легко подчинить, тем самым разрушить устои общества и превратить целое государство в регионы и колонии, — подчеркнул Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что все попытки победить Россию силовым путем будут обречены на провал. Он подчеркнул, что за спиной российской армии всю ее историю стояло «братство наших народов».

Прежде Шойгу отмечал, что цели атак беспилотников ВСУ на российские критические объекты заключаются в попытках противника посеять панику в стране. Он пояснил, что удары направлены на создание дефицита и срыв важных процессов.

Россия
Сергей Шойгу
потребление
глобалисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шойгу обратился к тем, кто не верил в «Посейдон» и «Буревестник»
«Моральное омерзение»: Косачев о трансформации «Евровидения»
Полиция провела рейд в притоне снимавших порно стримеров
Золотое кольцо России: путеводитель по главному туристическому маршруту
Шойгу раскрыл, что помогает России закаляться
В Ульяновске закрыли гимназию из-за вспышки инфекции
Родителям дали советы, как привить ребенку любовь к чтению
На Урале умер депутат Букреев
Звезде сериала «Универ» грозит ампутация ноги
ФСБ ликвидировала ячейку отправлявших деньги в Киев сектантов
Российский губернатор стал рэпером
Доллар резко пошел вверх: курсы сегодня, 31 октября, что с евро и юанем
«Гнилье»: депутат о решении ЕС наказать Словакию из-за закона о двух полах
Шойгу предрек Евросоюзу скорую погибель
В Петербурге пенсионера наказали за значок в цветах украинского флага
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Готовлю оладьи с творогом — нежнее не бывает
Мантуров назвал главную цель утилизационного сбора в России
Пассажир припрятал премиальные ювелирные украшения в необычном месте
Трампа уличили в одном решении по России после встречи с Си Цзиньпином
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.