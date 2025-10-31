Шойгу раскрыл угрозу идей культа потребления

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу раскритиковал модель общества, основанную на идеях культа потребления и индивидуализма. По его мнению, такая система представляет серьезную угрозу для целостности государства, передает РИА Новости.

Выступая на пленарном заседании международного фестиваля «Народы России и СНГ», Шойгу обвинил глобалистов в насаждении цинизма и жестокости. Вместо пути к гармонии и самосовершенствованию, отметил он, человек превращается в «бездушного потребителя».

Таким человеком легко управлять, его легко подчинить, тем самым разрушить устои общества и превратить целое государство в регионы и колонии, — подчеркнул Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что все попытки победить Россию силовым путем будут обречены на провал. Он подчеркнул, что за спиной российской армии всю ее историю стояло «братство наших народов».

Прежде Шойгу отмечал, что цели атак беспилотников ВСУ на российские критические объекты заключаются в попытках противника посеять панику в стране. Он пояснил, что удары направлены на создание дефицита и срыв важных процессов.