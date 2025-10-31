Шойгу поставил точку в вопросе силового давления на Россию Шойгу: все попытки победить Россию силовым путем будут обречены на провал

Все попытки победить Россию силовым путем будут обречены на провал, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что за спиной российской армии всю ее историю стояло «братство наших народов», передает ТАСС.

История России свидетельствует о том, что недруги с завидным упрямством предпринимали попытки разобщить нас, чтобы затем эксплуатировать и использовать в своих корыстных интересах. Но с нами это не прошло и не пройдет, история — тому подтверждение. Все попытки победить нас военной силой провалились, потому что за спиной армии стояло братство наших народов, — рассказал Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза отмечал, что цели атак беспилотников ВСУ на российские критические объекты заключаются в попытках противника посеять панику в стране. Он пояснил, что удары направлены на создание дефицита и срыв важных процессов. По словам секретаря СБ, Россия остается огромной страной с мощным потенциалом и значительными внутренними резервами. Он отметил, что именно этот фактор позволяет государству выдерживать подобные атаки.