28 августа 2025 в 23:50

«Газпром» вновь установил рекорд летних суточных поставок газа

«Газпром» третий день обновляет рекорд летних суточных поставок газа россиянам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский газовый холдинг «Газпром» продолжает устанавливать новые рекорды по суточным объемам поставок газа на внутренний рынок. В течение трех дней подряд компания обновляет исторические максимумы для летнего периода.

Рост потребления связан с аномально холодной погодой в центральных и северо-западных регионах страны. Температурный режим обусловил рост потребления газа как населением, так и промышленными предприятиями. Новый показатель был достигнут 27 августа.

Третий день подряд «Газпром» обновляет абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. 27 августа российским потребителям поставлено 719,1 млн куб. м газа, — указано в сообщении.

Этот результат превысил предыдущий рекорд, установленный накануне. Он составлял 717,8 млн кубометров. По прогнозам главы «Межрегионгаза» Сергея Густова, в 2025 году внутреннее потребление газа в России может вновь показать исторический максимум. Это подтверждается текущими рекордными показателями летних поставок.

Ранее сообщалось, что подача российского природного газа в Армению была возобновлена после завершения аварийно-восстановительных работ на транзитном газопроводе в Грузии. Отмечается, что это произошло в 6 утра в субботу, 23 августа.

Газпром
погода
холода
потребление
