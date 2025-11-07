Экономист ответил, почему из-за большого урожая пшеницы подешевеет мясо

Часть внутреннего урожая пшеницы уходит на корм скоту, что приведет к снижению роста цен на мясо, рассказал KP.RU директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства Анатолий Тихонов. По его мнению, в этом году количество урожая вырастет на 7%.

Это основная часть себестоимости мяса. Например, для производства килограмма куриного мяса требуется около 1,7–2 кг зернового корма, а для килограмма свинины — до 4 кг зерна, — рассказал Тихонов.

Он отметил, что в этом году Россия планирует получить 135 млн тонн зерна. По мнению экономиста, этого хватит для обеспечения внутренних нужд и экспорта.

Ранее сообщалось, что оптовые цены на свинину в России снизились на 1–3% по итогам 44-й недели текущего года. Стоимость свиной полутуши уменьшилась до 216 рублей за 1 кг.