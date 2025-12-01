Экономист оценил идею разрешить тратить маткапитал на путешествия

Идея разрешить оплачивать семейные путешествия из средств материнского капитала нецелесообразна, заявил «Москве 24» доктор экономических наук Александр Сафонов. Он напомнил, что маткапитал изначально создали как инструмент для решения серьезных задач семьи, а не для финансирования разного рода удовольствий.

В последнее время появляется все больше популистских предложений, предлагающих разрешить тратить маткапитал на что угодно: путешествия, покупку автомобиля или любые текущие расходы. Нужно вернуться к первоначальному смыслу программы, — подчеркнул Сафонов.

Он отметил, что основные цели материнского капитала — улучшение жилищных условий, образование детей и пенсионные накопления матери. Впоследствии программу расширили, разрешив использовать средства как дополнение к единому пособию в сложных ситуациях. Разрешение тратить эти деньги на повседневные нужды исказило бы саму идею поддержки семьи, подытожил эксперт.

Ранее депутаты от партии «Новые люди» обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой разрешить оплату семейных путешествий по России за счет средств материнского капитала. Сейчас его можно использовать только для оплаты путевок в детские лагеря с образовательной лицензией.