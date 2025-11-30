День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 11:20

В Госдуме предложили новое применение для маткапитала

В Госдуме предложили разрешить оплачивать семейные путешествия маткапиталом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутаты от партии «Новые люди» обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой разрешить оплату семейных путешествий по России за счет средств материнского капитала, передает Telegram-канал SHOT. Сейчас его можно использовать только для оплаты путевок в детские лагеря с образовательной лицензией.

По информации канала, депутаты предложили расширить возможности использования материнского капитала, чтобы семьи могли оплачивать им поездки по стране с экскурсионно-образовательным уклоном. Чтобы снизить риски нецелевого использования средств, предлагается внедрить систему контроля: оплату поездок осуществлять исключительно безналичным способом через лицензированных туроператоров, зарегистрированных в Едином федеральном реестре.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил с 1 января 2026 года ввести прогрессивную шкалу материнского капитала. Согласно инициативе, выплаты на второго ребенка составят свыше 900 тыс. рублей, а за третьего и последующих детей семьи смогут получить около 1,4 млн рублей.

Госдума
депутаты
маткапитал
путешествия
семьи
