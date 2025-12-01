День матери
01 декабря 2025 в 15:33

В Москве появилось 26 новых зданий для полиции и пожарных

Ефимов: за шесть лет в Москве появилось 26 новых зданий для полиции и пожарных

В Москве за шесть лет по программе «Безопасный город» было построено 26 современных зданий для размещения полиции, пожарной службы и опорных пунктов участковых, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Наибольшее количество новых объектов, а именно 13 зданий, появилось на территории Новой Москвы.

Это современные здания для отделов полиции, опорных пунктов участковых уполномоченных и пожарных депо общей площадью около 160 тысяч квадратных метров, — уточнил Ефимов.

Самый крупный комплекс, площадью около 60 тыс. квадратных метров, был построен в районе Очаково-Матвеевское и предназначен для полка полиции и отряда спецназа, включая казарменный блок и учебно-тренировочную базу.

Ранее стало известно, что в западной части Москвы планируется создание новой платной автомобильной магистрали за 77,5 млрд рублей. Трасса соединит Новорижское шоссе с Северным обходом Одинцово. Протяженность новой дороги с учетом съездов составит от 18,6 до 21 километра. Срок строительства определен в четыре года.

полиция
пожарные
Москва
строительство
