В Москве появилось 26 новых зданий для полиции и пожарных

В Москве за шесть лет по программе «Безопасный город» было построено 26 современных зданий для размещения полиции, пожарной службы и опорных пунктов участковых, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Наибольшее количество новых объектов, а именно 13 зданий, появилось на территории Новой Москвы.

Это современные здания для отделов полиции, опорных пунктов участковых уполномоченных и пожарных депо общей площадью около 160 тысяч квадратных метров, — уточнил Ефимов.

Самый крупный комплекс, площадью около 60 тыс. квадратных метров, был построен в районе Очаково-Матвеевское и предназначен для полка полиции и отряда спецназа, включая казарменный блок и учебно-тренировочную базу.

