14 октября 2025 в 21:32

В Москве появится новая трасса за 77,5 млрд рублей

Новая платная трасса за 77,5 млрд рублей появится на западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В западной части Москвы планируется создание новой платной автомобильной магистрали за 77,5 млрд рублей, следует из данных на сайте госзакупок. Трасса соединит Новорижское шоссе с «Северным обходом Одинцова».

Протяженность новой дороги с учетом съездов составит от 18,6 до 21 километра. Срок строительства определен в четыре года.

Расчетная скорость движения по новой магистрали достигнет 120 км/ч. В рамках проекта также предусмотрено строительство эстакады через трассу М-9 и мост через Москву-реку.

Ранее заместитель главы Минстроя РФ Сергей Музыченко объяснили россиянам, что отказ укладывать асфальт в плохую погоду увеличит сроки работ. По его словам, существуют требования к укладке асфальтового покрытия при неблагоприятных погодных условиях, которые позволяют выполнить процедуру качественно.

До этого стало известно, что Национальный автомобильный союз предложил приравнять езду по трамвайным путям к мелкому хулиганству с возможным арестом до 15 суток. Инициатива направлена на борьбу с популярными в соцсетях роликами, где автомобилисты объезжают пробки по рельсам в запрещенных местах.

