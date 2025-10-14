В Москве появится новая трасса за 77,5 млрд рублей Новая платная трасса за 77,5 млрд рублей появится на западе Москвы

В западной части Москвы планируется создание новой платной автомобильной магистрали за 77,5 млрд рублей, следует из данных на сайте госзакупок. Трасса соединит Новорижское шоссе с «Северным обходом Одинцова».

Протяженность новой дороги с учетом съездов составит от 18,6 до 21 километра. Срок строительства определен в четыре года.

Расчетная скорость движения по новой магистрали достигнет 120 км/ч. В рамках проекта также предусмотрено строительство эстакады через трассу М-9 и мост через Москву-реку.

