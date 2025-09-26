Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 11:44

Езду по трамвайным путям могут начать наказывать арестом

Mash: езду по трамвайным путям планируют приравнять к мелкому хулиганству

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Национальный автомобильный союз предложил приравнять езду по трамвайным путям к мелкому хулиганству с возможным арестом до 15 суток, сообщает Telegram-канал Mash. Инициатива направлена на борьбу с популярными в соцсетях роликами, где автомобилисты объезжают пробки по рельсам в запрещенных местах.

По данным источника, в обращении в МВД организация указала, что такие видео пропагандируют безнаказанное нарушение ПДД. В случае принятия предложения нарушителям будет грозить не только штраф и лишение прав, но и административный арест.

Тренд под названием «А я же ведь тоже хотел стать водителем трамвая» активно распространяется в социальных сетях, демонстрируя случаи объезда заторов по трамвайным путям. В настоящее время за такое нарушение предусмотрено только штрафное взыскание без возможности ареста.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что предложение депутатов Госдумы разрешить автомобилям, перевозящим людей с инвалидностью, двигаться по выделенным полосам, затруднит движение автобусов и создаст хаос на дорогах. Он подчеркнул, что городской пассажирский транспорт движется по маршрутам, которые для него установлены, и новые участники движения будут создавать дорожные провокации.

