19 сентября 2025 в 10:08

Автоэксперт оценил предложение разрешать инвалидам заезжать на выделенку

Автоэксперт Попов: разрешение инвалидам заезжать на выделенку создаст хаос

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Предложение депутатов Госдумы разрешить автомобилям, перевозящим людей с инвалидностью, двигаться по выделенным полосам, затруднит движение автобусов и создаст хаос на дорогах, заявил независимый автоэксперт Дмитрий Попов. В разговоре с 360.ru он подчеркнул, что городской пассажирский транспорт движется по маршрутам, которые для него установлены, и новые участники движения будут создавать дорожные провокации.

Он (автобус. — NEWS.ru) проехал 300 метров, остановился, проехал еще 400–500 метров, остановился. Что в этот момент будут делать другие виды транспортных средств, которые мы допустили на эту полосу? Либо они будут все время вместе с ним утыкаться, либо они начнут перестраиваться в соседние полосы, — сказал автоэксперт.

