22 декабря 2025 в 10:38

Школьный автобус попал в страшную аварию в Удмуртии

Семеро детей и трое взрослых попали в больницу после ДТП в Удмуртии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Семеро детей и трое взрослых были госпитализированы в результате дорожной аварии с участием школьного автобуса в Удмуртии, сообщили в Министерстве здравоохранения республики. Один несовершеннолетний доставлен в больницу в тяжелом состоянии и уже перенес операцию, остальным пострадавшим с травмами средней тяжести оказывается необходимая помощь.

По уточненным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия госпитализированы семеро детей и трое взрослых, остальные осмотрены амбулаторно. Все пострадавшие доставлены в республиканские больницы, — говорится в сообщении.

Ранее в региональном управлении МВД сообщили, что в Кировской области в результате дорожного происшествия погиб 10-летний ребенок. Он катался на тюбинге, привязанном к движущейся автомашине. Инцидент случился 22 декабря около 19:35 на дороге Кикнур — Шапта.

Кроме того, в пресс-службе московских судов общей юрисдикции сообщили, что Никулинский районный суд столицы приговорил мотоциклиста Сергея Генералова к 2,5 года заключения. Он был признан виновным в совершении наезда, повлекшего гибель актрисы Елены Земляникиной весной этого года.

