Россиянам объяснили, почему приходится укладывать асфальт даже в непогоду Минстрой: отказ от укладки асфальта в плохую погоду увеличит сроки работ

Запрет на укладку асфальта в непогоду увеличит сроки дорожных работ, сообщил заместитель главы Минстроя Сергей Музыченко. По словам чиновника, существуют требования к укладке асфальтового покрытия при неблагоприятных погодных условиях, которые позволяют выполнить работы качественно, пишет ТАСС.

Введение запрета на проведение таких работ приведет к невозможности проведения строительных работ в большую часть времени года и, как следствие, увеличению сроков проведения таких работ, — рассказал он.

Музыченко добавил, что укладка допускается только на сухой подготовленный слой асфальтобетона или цементобетона. На подгрунтованной поверхности не должно быть луж, толщина воды — не более 1 мм. По его словам, при этом необходимо постоянно удалять воду щетками или при помощи сжатого воздуха.

Ранее дорога в Омской области, на которую ушло 77 миллионов рублей, превратилась в непроходимое бездорожье. Пассажирские автобусы отказываются ездить по разбитому покрытию и высаживают людей на дороге. Местным жителям приходится идти пешком почти 10 километров до ближайших садовых участков.