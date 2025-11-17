В Петербурге возбудили уголовное дело из-за провала асфальта

В Санкт-Петербурге по итогам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело после провала асфальта на Светлановской площади в Выборгском районе, сообщили в пресс-службе прокуратуры города. Это произошло в начале ноября из-за повреждения трубы холодного водоснабжения и размыва грунта при строительстве водопроводных сетей.

Во время проверки было установлено, что при прокладке и обновлении водопроводных сетей подрядчик не соблюдал правила безопасности при подземной укладке труб в непосредственной близости от дома 21 на проспекте Энгельса. В отношении сотрудников, представляющих интересы компании-подрядчика, было возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ, часть 1 (нарушение правил безопасности во время строительных или иных работ). Прокуратура следит за ходом и результатами расследования.

