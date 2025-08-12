Отремонтированная за 77 млн рублей дорога под Омском пришла в негодность

Дорога в Омской области, на ремонт которой было потрачено 77 млн рублей, пришла в ужасное состояние, и по ней перестали возить пассажиров, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Людям приходится передвигаться по ней пешком.

По словам местных жителей, автобусы высаживают людей в том месте, где заканчивается асфальтовое покрытие. До ближайших садовых участков им приходится идти пешком около 10 километров.

Ранее пресс-служба правительства России сообщила, что власти выделят 16,5 млрд рублей на ремонт и благоустройство дорог в 11 регионах, включая приграничные территории. Финансирование пойдет на восстановление как региональных, так и муниципальных трасс. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул необходимость строгого соблюдения сроков и контроля за эффективным использованием выделенных средств.

Кроме того, в Амурской области на трассе между Благовещенском и Свободным построен автомобильный мост с использованием вибролитого асфальтобетона, разработанного компанией ЛУКОЙЛ. Этот современный материал отличается высокой износостойкостью, что существенно продлевает срок службы покрытия. Кроме того, его применение позволяет обойтись без дополнительных слоев гидроизоляции и защиты.