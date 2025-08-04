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04 августа 2025 в 19:51

При строительстве дальневосточного моста применили инновационные материалы

Фото: Артем Иванов

В Амурской области на трассе Благовещенск — Свободный построили автомобильный мост с применением вибролитого асфальтобетона компании ЛУКОЙЛ. Современный инновационный материал обеспечивает значительное увеличение срока эксплуатации дорожного полотна, при этом позволяет исключить использование гидроизоляции и защитных слоев.

Трасса Благовещенск — Свободный известна своим высоким трафиком и сложным рельефом. Подрядчик, АО «Асфальт», должен был произвести реконструкцию участка дороги протяженностью 2 км одновременно со строительством однопролетного моста на 66-м километре трассы.

Вибролитые асфальтобетоны компании ЛУКОЙЛ имеют характеристики гидроизолирующих, устойчивых к образованию колеи, деформациям и трещинам. Это было подтверждено лабораторными испытаниями, в том числе успешными укладками в разных регионах Российской Федерации. Благодаря корректно подобранной рецептуре эти инновационные материалы в несколько раз увеличивают межремонтный интервал.

Кроме того, они не требуют специальной техники и специального температурного режима при приготовлении смеси на АБЗ, ее транспортировке и укладке. Асфальтобетон уплотняется вибролитой вибробрусом обычного асфальтоукладчика без применения опасных для мостов тяжелых катков.

Фото: Артем Иванов

Специалисты ЛУКОЙЛа осуществляли проектирование рецепта вибролитого асфальтобетона с применением местных материалов, контролировали изготовление смеси на АБЗ и наравне со стройконтролем инспектировали полностью процесс укладки на мосту.

Этот опыт можно справедливо назвать первым применением на мосту Дальнего Востока дорожного покрытия на основе вибролитых асфальтобетонов компании ЛУКОЙЛ. При этом на данный момент уже имеется положительный опыт межотраслевого сотрудничества по внедрению инноваций в данном регионе.

Годом ранее АО «Асфальт» построило участок дорожного полотна с применением другого инновационного модифицированного асфальтобетона, который с учетом высокой загрузки и сложных климатических условий отлично показал себя, подтвердив все заявленные свойства.

ЛУКОЙЛ
Россия
Амурская область
инновации
трассы
Дальний Восток
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