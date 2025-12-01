Воробьев рассказал об инвестициях в систему здравоохранения Подмосковья Воробьев: в Подмосковье продолжается модернизация поликлиник за счет инвестиций

В Московской области продолжается модернизация поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов благодаря масштабным инвестициям, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В частности, за счет этих вложений реализуют программу капитального ремонта и оснащают учреждения современным оборудованием.

Все это — наш приоритет. Мы и сейчас, и в будущем будем инвестировать в систему здравоохранения. Понимаю, что это очень важно, очень востребовано, — отметил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что в рамках развития здравоохранения Подмосковья следует повышать надежность информационных систем и корректность их работы. Он добавил, что важно не игнорировать новые технологические возможности и при этом осмотрительно внедрять их в медицину.

Ранее Воробьев заявил, что в Подмосковье снизился уровень младенческой смертности. Он уточнил, что работы по развитию перинатальных центров проводят в рамках создания комфортных условий жизни для людей с инвалидностью.