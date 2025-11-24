День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 15:19

Воробьев рассказал о пользе перинатальных центров в Подмосковье

Губернатор Воробьев: в Подмосковье снизился уровень младенческой смертности

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В Подмосковье снизился уровень младенческой смертности, рассказал 360.ru губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что работы по развитию перинатальных центров проводят в рамках создания комфортных условий жизни для людей с инвалидностью.

В Московской области младенческая смертность была на уровне 450–500 в год. Сейчас, когда работают перинатальные центры, — 170–180. Это значит, что все 80–90 тысяч мам могут получить необходимые исследования по скринингу и все, что связано с тем, чтобы не допустить инвалидность. Это критически важно, — рассказал Воробьев.

Губернатор отметил, что помимо специализированных учреждений поддержку детям с особыми потребностями предоставляют 56 общеобразовательных школ. По его словам, сейчас в Подмосковье около 37 тысяч детей с инвалидностью.

Ранее Воробьев навестил бойцов СВО в санатории «Солнечногорский». Губернатор отметил, что в центре предусмотрено 400 мест для пациентов, а персонал насчитывает 35 специалистов.

Андрей Воробьев
Московская область
медицина
дети
