Воробьев рассказал о пользе перинатальных центров в Подмосковье

В Подмосковье снизился уровень младенческой смертности, рассказал 360.ru губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что работы по развитию перинатальных центров проводят в рамках создания комфортных условий жизни для людей с инвалидностью.

В Московской области младенческая смертность была на уровне 450–500 в год. Сейчас, когда работают перинатальные центры, — 170–180. Это значит, что все 80–90 тысяч мам могут получить необходимые исследования по скринингу и все, что связано с тем, чтобы не допустить инвалидность. Это критически важно, — рассказал Воробьев.

Губернатор отметил, что помимо специализированных учреждений поддержку детям с особыми потребностями предоставляют 56 общеобразовательных школ. По его словам, сейчас в Подмосковье около 37 тысяч детей с инвалидностью.

