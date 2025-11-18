Губернатор Андрей Воробьев навестил бойцов СВО в санатории «Солнечногорский», сообщает 360.ru. Он рассказал об условиях лечения.

Здесь работают высококлассные профессионалы, которые ставят ребят на ноги, используя самое современное оборудование и методики. В регионе есть ряд реабилитационных центров, и все они очень востребованы, — рассказал Воробьев.

Губернатор отметил, что в центре предусмотрено 400 мест для пациентов, а персонал насчитывает 35 специалистов. Он подчеркнул, что бойцы могут проходить лечение вместе с близкими.

