01 декабря 2025 в 15:49

Эксперт оценил возможный рост цен на мясо перед новогодними праздниками

Глава НМА Юшин: значительного подорожания мяса к Новому году не будет

Сезонный рост спроса перед праздниками — это рыночная норма, однако в мясной отрасли ситуация имеет свою специфику, заявил NEWS.ru глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он пояснил, что значительная часть продукции поставляется по долгосрочным контрактам с фиксированными ценами, которые пересматриваются редко. Это сдерживает резкие колебания конечной стоимости для потребителя.

Все хотят получить премию в виде более высокой прибыли перед праздниками. Однако в мясной отрасли ситуация имеет свою специфику. Значительная часть продукции реализуется по долгосрочным контрактам с фиксированными ценами, которые меняются достаточно редко. На оптовом же рынке под влиянием динамики спроса и предложения цены на отдельные виды и части мяса могут расти, а на другие — снижаться, что не всегда сказывается на цене на полке, – сказал Юшин.

Таким образом, потребители могут столкнуться с ростом стоимости отдельных популярных позиций, в то время как цены на основную массу продукции, закупаемой сетями заранее, останутся стабильными. Юшин призвал «привыкать» к такой разнонаправленной динамике, характерной для рыночной экономики.

Ранее директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства Анатолий Тихонов рассказал, что часть внутреннего урожая пшеницы уходит на корм скоту, что приведет к снижению роста цен на мясо, рассказал. По его мнению, в этом году количество урожая вырастет на 7%.

