«Нужно заменить нефть мясом»: эксперт о cанкциях, налогах и контрафакте

Перед Новым годом цены на мясо традиционно растут — это рыночная реальность, к которой пора привыкнуть, считает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В интервью NEWS.ru он объяснил, почему в России мясо остается одним из самых доступных продуктов, как отрасль справляется с ростом затрат на логистику и зарплаты, почему мясной экспорт может стать новой «нефтью» для страны. Кроме того, эксперт высказался о фальсификате и переходе на альтернативные белки.

Доступно ли мясо для рядового российского потребителя

— Как вы оцениваете текущую ситуацию с ценами на мясо в России? Как они будут расти, особенно в преддверии новогодних праздников?

— Перед Новым годом цены растут на определенные виды продукции. Мы живем в рыночной экономике. Все хотят получить премию в виде более высокой прибыли перед праздниками. Однако в мясной отрасли ситуация имеет свою специфику. Значительная часть продукции реализуется по долгосрочным контрактам с фиксированными ценами, которые меняются достаточно редко. На оптовом рынке под влиянием динамики спроса и предложения цены на отдельные виды и части мяса могут расти, а на другие — снижаться, что не всегда сказывается на стоимости на полках торговых точек. К этому пора привыкнуть.

Если говорить о долгосрочном тренде, то мясо, особенно птица и свинина, является экономически доступным продуктом для подавляющего числа россиян. Цены на него росли медленнее, чем на многие другие категории продуктов — отдельные виды рыбы, молочной продукции или овощей. Подтверждение тому — неуклонный рост потребления последние 10 лет и рекордный показатель в 83 кг на человека в год, что выше среднего показателя для богатых стран (82 кг). Мы едим в два раза больше говядины, чем средний китаец, и на 40% больше, чем жители Восточной Европы. Растущий экспорт — еще одно доказательство конкурентоспособности наших цен.

Продажа мясной продукции Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

— С какими вызовами в части себестоимости производства сталкивается отрасль? Что давит больше: корма, логистика или энергоносители?

— Ситуация постоянно меняется. В 2023–2024 годах себестоимость сильно росла прежде всего в связи с резким увеличением расходов на оплату труда. Компании были вынуждены поднимать зарплаты на 25–40% из-за дефицита рабочих рук, вызванного конкуренцией с другими отраслями, в частности с оборонной промышленностью. Кроме того, сильно дорожала логистика — тарифы на перевозку, стоимость грузового автотранспорта и зарплаты водителей. Цены на корма также выросли в 2024 году.

Сейчас ситуация стабилизировалась. Основное давление оказывают энергоносители и горюче-смазочные материалы. Со стоимостью кормов и кормовых добавок ситуация более-менее ровная.

Однако нас беспокоит растущая фискальная — налоговая и неналоговая — нагрузка. С 1 января 2026 года для перерабатывающих предприятий повысят налог на прибыль и часть продукции — вырастет НДС, произойдет рост различных неналоговых платежей (например, плата за негативное воздействие на окружающую среду или утильсбор на товары и упаковку).

Сейчас бюджет госпрограммы во многом формируется за счет экспортных пошлин на продукцию сельского хозяйства и пищевой промышленности. Нет ни одного расчета совокупного влияния постоянно объявляемых инициатив на себестоимость производства, что мешает прогнозированию и бизнес-планированию. Это очень нехорошая тенденция, схожая с ситуацией 2015 года, когда правительству пришлось отдельно обсуждать этот вопрос.

Как Россия наращивает экспорт мяса

— На какие рынки удалось выйти российским производителям мяса после введения санкций? Какие страны являются основными партнерами? Есть ли проблемы с логистикой и платежами?

— После начала СВО прямые санкции против российского аграрного сектора долгое время не вводили. Позже были повышены пошлины при импорте определенной продукции в ЕС. Санкции ввели против логистики, финансов и промышленности. Нас это также коснулось. Несмотря на напряженную ситуацию, Россельхознадзор и Минсельхоз продолжили работу по открытию новых рынков. На сегодняшний день для нашей мясной продукции открыты рынки 110 стран мира. Из последних — Малайзия и Филиппины.

Что касается основных партнеров, то все зависит от вида мяса. По свинине основные партнеры — Белоруссия (33% поставок), Вьетнам и Китай. По мясу птицы крупнейшие покупатели — Китай и Саудовская Аравия, которая предъявляет специфические требования к размеру тушек. Мы также поставляем продукцию в страны СНГ, Африку и начинаем поставки на Филиппины.

Ключевой покупатель говядины — Китай, который приобретает как субпродукты, так и премиальную говядину, причем по более высокой цене, чем конкуренты из США и Австралии. Мы также поставляем говядину в Узбекистан (живой скот), другие страны СНГ, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Продажа свежего мяса Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Насколько мы конкурентоспособны с такими гигантами, как Бразилия и США?

— Ранее Россия сильно зависела от импорта индейки. Сегодня мы стали практически единственным поставщиком мяса этой птицы в Китай, вытеснив всех конкурентов. Это говорит о правильном соотношении цены и качества.

С Бразилией, где самая низкая себестоимость, мы конкурируем на рынках бройлера в Саудовской Аравии, ОАЭ и Китае. По свинине мы пока не догоняем США по объемам (они ежегодно экспортируют около 2 млн тонн), но в 2025-м наш экспорт достигнет 400 тыс. тонн. Мы войдем в пятерку крупнейших мировых экспортеров. На рынке Вьетнама мы — поставщик номер один, обходя и Бразилию, и США. Качество нашей премиальной говядины выше, чем у австралийских или американских конкурентов. В этом году мы впервые преодолеем рубеж в 1 млн тонн экспорта мяса и мясопродуктов. Несколько лет назад никто подумать не мог, что Россия будет так конкурировать.

«В России одни из самых жестких в мире требований к безопасности мясной продукции»

— Насколько остро стоит проблема фальсификата и контрафакта в мясной отрасли?

— В информационном пространстве гуляет множество противоречивых цифр. По данным Роспотребнадзора, доля продукции, не отвечающей техническим регламентам, из года в год становится меньше и составляет максимум 4%. Это часто касается маркировки, а не безопасности. По критериям безопасности ситуация гораздо лучше: доля исследованных образцов, где были обнаружены нарушения, составляет от десятых до 2%.

В России одни из самых жестких в мире требований к безопасности мясной продукции, что дает нам возможность открывать новые рынки. Большую роль в борьбе с нелегальным оборотом сыграла система ветеринарной сертификации «Меркурий», которая позволяет отслеживать движение товара от скота до прилавка.

Подавляющее большинство производителей — ответственные люди, понимающие, что есть контроль и уголовное преследование. Не стоит постоянно публиковать некорректные данные и тем более слухи о том, что у нас все плохо и все травятся. Это проблема общества — обсуждать всякую ерунду, не проверяя информацию.

— Правда ли, что россияне стали чаще покупать более дешевые виды мяса?

— Это не неправда, а экономический закон. Во всем мире структура потребления меняется под влиянием экономических факторов. Еще до 2014 года в России говядина была дешевле свинины, что является нонсенсом для мирового рынка. С тех пор свиноводство мощно развивалось, и свинина становилась дешевле. За последние 10 лет ее доля в потребительской корзине выросла с 32% до 38%, частично за счет птицы и говядины.

В 2023–2024 годах мы, вопреки тренду, наблюдали рост потребления говядины на фоне увеличения располагаемых доходов у части населения. Люди всегда ищут варианты. Если нужно экономить, они могут перейти с одного вида мяса на другой или покупать более дешевые отрубы (например, фарш или шейно-лопаточную часть вместо вырезки). Главное, что общее потребление не падает, а у потребителя есть выбор.

Продажа свежего мяса Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой помощи производители мяса ждут от государства

— В какой поддержке со стороны государства отрасль нуждается больше всего?

— Первое и ключевое — это стоимость денег. Резкий рост ключевой ставки и, как следствие, удорожание кредитов напрямую влияют на себестоимость. Доступные инвестиционные и оборотные кредиты — основа для развития и модернизации.

Второе — грамотная, сбалансированная ценовая политика. Неоправданное экономически давление на цены или стимулирование избыточного импорта может привести к падению рентабельности и, как следствие, к увеличению стоимости из-за снижения предложения собственной продукции.

Третье — предсказуемость фискальной и регуляторной политики. Бесконечный поток инициатив по повышению различных неналоговых платежей, которые могут расти в разы и десятки раз, сводит на нет эффект от господдержки. Одна рука дает, другая забирает. Нужен совокупный расчет влияния таких изъятий на себестоимость.

— Какие стратегические цели вы ставите перед собой на ближайшие два-три года?

— Сохранение и развитие открытого, честного диалога с руководством страны и правительства. Успех аграрного комплекса за последние 20 лет, которые в мире называют российским аграрным чудом, — это прямой результат такого диалога. Когда бизнес слушают, государство понимает его нужды, а предприниматели — стратегические цели властей, мы вместе добиваемся новых успехов. Наша цель — продолжать это чудо, наращивая производство и реализуя экспортный потенциал.

У нас огромные территории, богатейшие земли, уникальное расположение и, главное, замечательные специалисты с колоссальным опытом. Но потенциал используется далеко не полностью. Приведу яркий пример. Россия занимает четвертое место в мире по производству мяса — более 12 млн тонн. Но посмотрите на Японию — страну с территорией в разы меньше, в которой проживают 120 млн человек. Они производят 4,5 млн тонн! Территория Евросоюза в четыре раза меньше нашей, а он производит 50 млн тонн мяса. Он также старается затормозить наше развитие через климатическую повестку, мол, надо сокращать влияние животноводства на выбросы метана.

Рост населения планеты и экономик развивающихся стран — наш шанс для нового рывка в производстве. Мы должны в экспорте заменить углеводороды возобновляемой продукцией аграрного сектора.

Старший вице-президент Charoen Pokphand Foods Public Company Ltd. Сомбат Тхиратракунчай (слева) и руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин во время панельной сессии Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Смогут ли кузнечики и соя заменить традиционное мясо

— Вы видите будущее в экспорте?

— Абсолютно верно. У нас есть выражение: «Россия может накормить весь мир». Мне оно не нравится. Почему мы должны кого-то кормить? Нас кто-то кормит? Наша задача — не благотворительность, а заработок. Россия должна продавать свою продукцию по всему миру, чтобы наши люди становились богаче, молодежь не уезжала из деревень, а экономика развивалась благодаря коммулятивному эффекту. Пока мир будет расти, спрос на мясо будет только увеличиваться. Через 20 лет жителям планеты потребуется дополнительно 100 млн тонн. Наши амбиции состоят в том, чтобы Россия стала ключевым игроком на этом рынке.

В этом году мы заработаем на экспорте мяса около $2 млрд. Пока это немного по сравнению с зерном, но важно понимать разницу в цене: тонна зерна стоит около $250, а килограмм говяжьих желудков в Китае — $15. Экспортируя мясо, мы, по сути, поставляем переработанное зерно с огромной добавленной стоимостью.

— Как вы относитесь к идее перехода на альтернативные белки, например насекомых?

— Это либо заблуждение, либо намеренное искажение прогнозов и аналитики. Все эти заменители существуют десятилетиями, но они — следствие кризисов и бедности, а не прогресса. Человечество стало человечеством благодаря мясу. Оно позволило развивать мозг, культуру и творчество. Без мяса не может быть нормального развития детей и крепкого здоровья женщин. Все эти разговоры о насекомых — чаще всего просто хайп. В странах, где в силу бедности люди употребляют в пищу насекомых, они мечтают о куске мяса.

Я не против выбора: если кто-то хочет есть кузнечиков или имитацию бургера из смеси сои, гороха и крахмала — пожалуйста. Но выдавать это за будущее пищевой индустрии — глупость. Чтобы заменить мясо растительными аналогами, потребуется выращивать невероятные объемы сырья. Где, на каких территориях? Это экономически и логистически нецелесообразно.

Блюда из насекомых Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

