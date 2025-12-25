Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 05:29

Полюбил готовить котлеты по-киевски с этим рецептом — ленивый вариант за 30 минут. От обычных не отличить

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хочется чего-то по-настоящему праздничного и впечатляющего на ужин в будний день, этот рецепт — идеальный выбор. От начала готовки до подачи проходит не больше 30 минут, а результат выглядит и воспринимается как кулинарный подвиг.

100 г сливочного масла нарезаю на 6–8 небольших кубиков и убираю в морозилку минимум на 30 минут. Пучок петрушки и 2 зубчика чеснока мелко рублю. В глубокой миске смешиваю куриный фарш (500 г), 1 яйцо, 2 столовые ложки панировочных сухарей, рубленую зелень с чесноком, соль и черный перец по вкусу. Фарш хорошо вымешиваю. Делю массу на 6–8 равных частей. Из каждой части формирую толстую лепешку, в центр которой кладу один замороженный кубик масла. Края лепешки аккуратно защипываю, полностью запечатывая масло внутри и формирую аккуратную котлету овальной формы.

Каждую котлету обваливаю в дополнительных панировочных сухарях. Разогреваю на сковороде растительное масло. Обжариваю котлеты на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до образования плотной золотистой корочки. Затем уменьшаю огонь до минимума, накрываю сковороду крышкой и томлю котлеты еще 5–7 минут до полной готовности. Подаю сразу, аккуратно разрезая, чтобы нежный масляный сок остался внутри.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

