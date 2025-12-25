Готовлю «Мимозу» по-новому — заменяю консервы нежным кальмаром: мой топ для новогоднего стола

Знакомый с детства слоеный салат заиграл новыми, благородными красками. Замена консервированной рыбы на нежные отварные кальмары кардинально меняет его характер: вкус становится тоньше, изысканнее, а текстура — более интересной и легкой, сохраняя при этом всю сытность и праздничность.

400 г очищенных кальмаров опускаю в кипящую подсоленную воду и варю ровно 2–3 минуты после повторного закипания, затем сразу перекладываю в холодную воду, чтобы остановить приготовление. Остывших кальмаров нарезаю тонкой соломкой. 3 картофелины и 3 моркови отвариваю в мундире до мягкости, очищаю и натираю на отдельной терке. 4 яйца отвариваю вкрутую, очищаю, отделяю желтки от белков. Белки натираю на терке, желтки растираю вилкой или также натираю. 1 небольшую луковицу мелко нарезаю и ошпариваю кипятком, чтобы ушла горечь. На дно салатника или на плоское блюдо выкладываю первый слой — натертый картофель. Слегка его солю и покрываю тонкой сеточкой майонеза. Далее слоями выкладываю: кальмары, затем подготовленный лук, далее натертые яичные белки (снова промазываю майонезом) и слой натертой моркови. Каждый слой слегка подсаливаю. Верхний слой густо и равномерно посыпаю измельченными яичными желтками. Убираю салат в холодильник минимум на 4–6 часов (а лучше на ночь) для пропитки.

