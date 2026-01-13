Кальмары в сливочном соусе: нежное праздничное блюдо

Кальмары в сливочном соусе получаются мягкими, ароматными и сытными, идеально подходящими для праздничного ужина. Секрет этого блюда заключается в деликатном балансе нежного мяса морепродуктов и густой, бархатистой основы соуса.

Для его приготовления понадобится 300 граммов качественных очищенных кальмаров, которые станут основой, около 100 миллилитров сливок двадцатипроцентной жирности для создания кремовой текстуры, пара ароматных зубчиков чеснока для пикантности, столовая ложка сливочного масла для обжаривания, соль и перец для расстановки вкусовых акцентов и немного свежей петрушки для завершающего аккорда свежести.

Подготовленные кальмары следует нарезать аккуратными кольцами, а чеснок — мелко порубить ножом, чтобы он лучше отдал свой аромат. На хорошо разогретой сковороде растапливается сливочное масло, в которое первым отправляется рубленый чеснок. Его следует слегка обжарить до появления тонкого аппетитного аромата, но не допускать подгорания.

Следом на сковороду выкладываются кольца кальмаров, которые требуют быстрой термической обработки — всего две-три минуты на сильном огне, чтобы сохранить нежность. Затем в сковороду вливаются густые сливки, содержимое приправляется солью и свежемолотым перцем, и блюдо тушится еще три-четыре минуты на умеренном огне, пока соус слегка не загустеет, а кальмары не дойдут до совершенной, тающей во рту консистенции.

Блюдо с кальмарами в сливочном соусе получается нежным, сливочным и ароматным — отличное решение для праздничного ужина на старый Новый год.

