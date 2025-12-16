Новый год-2026
Любимое блюдо для фуршета: кольца кальмара в пивном кляре

Любимое блюдо для фуршета: кольца кальмара в пивном кляре
Ищете быструю и вкусную закуску на Новый год? Кальмары в кляре — отличная альтернатива привычным холодным блюдам. Для приготовления понадобится: 500 граммов очищенных колец кальмара (свежемороженых), 100 граммов муки, 100 мл ледяной газированной воды или светлого пива, одно яйцо, соль, перец и растительное масло для фритюра.

Кольца кальмара размораживают, промывают и тщательно обсушивают бумажным полотенцем — это важно для хрустящего результата. Для кляра взбивают яйцо с солью, постепенно вводят газированную воду и муку, добиваясь консистенции жидкой сметаны. Каждое кольцо обмакивают в кляр для кальмаров и сразу опускают в разогретое до 170–180 градусов масло. Обжаривают до золотистого цвета около 2–3 минут.

Готовые жареные кальмары выкладывают на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира. Подают горячими с различными соусами: чесночным, тартар или просто с долькой лимона. Эта закуска из кальмаров на Новый год не требует долгой подготовки и съедается мгновенно. Она станет хитом праздничного фуршета.

Ранее мы поделились рецептом тарталеток с печенью трески.

