17 января 2026 в 16:55

После тазов с оливье хочется чего-то простого. Салат «Генеральский» с языком и маринованными опятами. Нарезал, смешал — и сытный ужин готов

После обильных праздничных застолий с многосоставными салатами часто хочется чего-то более лаконичного, но при этом такого же сытного и благородного по вкусу. Такой альтернативой станет «Генеральский» салат. В нем нет десятка ингредиентов, а основа — отварной говяжий язык и маринованные опята — создает идеальный дуэт: нежное мясо с выразительной текстурой и грибы с пикантной кислинкой. Это тот самый случай, когда минимальные усилия дают максимально насыщенный и взрослый вкус, превращая салат в полноценный легкий ужин.

Для салата подготовьте 300 г отварного говяжьего языка, банку маринованных опят (250 г), 3 отварных яйца, 1 небольшую красную луковицу и пучок зелени петрушки. Язык и яйца нарежьте аккуратными кубиками. Лук нашинкуйте тонкими полукольцами, а опята, если они крупные, разрежьте пополам. Все переложите в просторную салатницу. Для заправки смешайте 4 столовые ложки майонеза с чайной ложкой дижонской горчицы. Заправьте салат, аккуратно перемешайте и дайте ему настояться 15 минут. Подавайте, украсив рубленой петрушкой, с ломтиком черного хлеба.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

