Голикова и Кириенко вручили государственные награды трем актерам

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручили государственные награды деятелям культуры, передает ТАСС. В частности, нагрудные знаки получили актеры Александр Олешко, Анна Михалкова и Максим Аверин — теперь они носят звание народных артистов России.

Это, безусловно, историческое событие. Особенно — для тех, кто с детства мечтал стать артистом. Я именно из тех: в пять лет встал на табуретку, спел песню, прочитал стихи и объявил себя народным артистом Советского Союза, — сказал Олешко.

Ранее народная артистка России Лариса Долина вошла в число лауреатов 30-й музыкальной премии «Золотой граммофон». Церемония вручения наград была показана в эфире 17 января. Победителями юбилейной премии стали исполнители, чьи композиции в 2025 году пользовались широкой популярностью и как минимум один раз возглавляли хит-парад «Золотой граммофон».

Тем временем выяснилось, что два фильма — «Грешники» и «Сентиментальная ценность» — стали главными фаворитами в борьбе за звание лучшей киноленты на премии «Оскар-2026». Следующими в списке потенциальных номинантов идут картины «Бугония» и «Секретный агент».