Олешко рассказал о сотрудничестве с Булановой в молодости Олешко рассказал, что был на подтанцовке у Булановой на «Голубом огоньке»

Телеведущий и актер Александр Олешко рассказал в своих социальных сетях, что когда ему было 15 лет, он участвовал в съемках новогоднего «Голубого огонька», где на одной сцене оказался с певицей Татьяной Булановой. По его словам, это произошло в 1991 году, тогда он учился в эстрадно-цирковом училище.

Таня Буланова там пела впервые, а я, будучи 15-летним студентом, участвовал в массовке в студии Останкино. Старался изо всех сил и даже открывал рот, подпевая, — поделился артист, отметив, что для него это было большим событием.

Актера задействовали в массовке. Примечательно, что именно тогда Буланова впервые появилась на центральном телевидении.

Ранее Буланова прокомментировала повышенный интерес зумеров к ее творчеству. По ее словам, это обусловлено цикличностью в музыке. Известно, что знаменитость достаточно спокойно отнеслась ко второй волне популярности. Она отметила, что сейчас песни, попадая в Сеть, при удачных обстоятельствах могут моментально стать узнаваемыми.

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил это тем, что молодым людям наскучила одинаковая современная музыка, ввиду чего они обратили внимание на старые хиты в поисках чего-то нового. С этим и связана новая волна популярности Булановой.